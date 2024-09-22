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Дефицит

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Сентябрь
В пермском вузе раскрыли, из-за чего в России может возникнуть нехватка автозапчастей
22 сентября, 12:30
В Перми наблюдается острая нехватка водителей городских автобусов
18 сентября, 03:09
Август
Стало известно, почему так мало терапевтов в пермской поликлинике №5
7 августа, 03:50
Июль
Эксперты рассказали, из-за чего в России наблюдается дефицит электроэнергии
22 июля, 08:29
Пермякам рассказали про спрос на каркасные дома
16 июля, 10:42
Май
За первые четыре месяца 2024 года бюджет Пермского края ушел в дефицит
21 мая, 10:27
Апрель
Эксперт Пермского Политеха рассказала, почему пасхальный кулич такой дорогой
30 апреля, 14:39
Февраль
В Перми подорожает шоколад. Рассказываем, на сколько и причем тут поиски золота
9 февраля, 06:18
Январь
Пермские власти рассказали о дефиците водителей общественного транспорта
29 января, 04:36
Декабрь 2023
Дворники и врачи. Специалисты назвали топ самых дефицитных профессий в Пермском крае
25 декабря 2023, 10:41
Ноябрь 2023
Стало известно, работников каких специальностей катастрофически не хватает в Перми
13 ноября 2023, 13:20

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