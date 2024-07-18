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День города

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В Перми на архитектурную подсветку здания на улице Ленина потратят 25,2 миллиона
18 июля, 10:23
На территории Пермского края введут сухой закон. Но не везде
17 июля, 08:41
В Перми на новой набережной в Закамске размыло грунт из-за засорения фильтров
26 июня, 04:18
Астафьев, Белов и Крылатов. Кому еще открыты новые звезды на Аллее Славы в Перми?
Также новая плита появилась на Исторической Аллее.
13 июня, 04:50
Видео. День города в Перми завершился праздничным салютом
13 июня, 03:23
В центре Перми и на Коммунальном мосту закроют движение транспорта в честь Дня города
11 июня, 12:11
В мэрии Перми представили праздничную программу ко Дню города
11 июня, 03:43
Ночная электричка увезет жителей отдаленных районов Перми после салюта в День города
10 июня, 13:02
В День России в магазинах Пермского края запретят продажу алкоголя
10 июня, 10:36
В Перми в День города в «Параде трамваев» поучаствуют десять вагонов
Кроме пассажирских, пермяки смогут увидеть служебные трамваи.
5 июня, 12:00
Концерты, «Энергия жизни» и салют. Как Пермь встретит День города
27 мая, 05:46
На День города в Перми будет петь полутысячный хор
Выступление Большого сводного хора закроет Фестиваль пермского искусства.
13 мая, 11:37
Пермяки смогут зарегистрировать брак во время «Свадебной ночи»
3 мая, 02:47
В День города в Перми выступят Лев Бакиров и хор в полтысячи исполнителей
29 апреля, 04:43
Игорь Саруханов получит 1,6 млн рублей за выступление на Дне города в Перми
15 апреля, 06:37
Пермской компании заплатят 2 миллиона за 19 минут праздничных салютов
20 марта, 08:03
Власти Перми высказались о выступлении Алексея Глызина в городе
Чиновники говорят, что сейчас идут переговоры.
12 марта, 07:30
Пермяков на День города будет развлекать заслуженный артист РФ Алексей Глызин
Артист выступит на эспланаде.
11 марта, 09:54
На Алее Доблести и Славы Перми может появится памятная плита Виктора Астафьева
Также внесено предложение установить плиту в честь 100-летия Пермского музыкального колледжа.
21 февраля, 06:48
2023
Участниками открытия фестиваля «Город встреч» стали около 150 пермских артистов
3 июля 2023, 06:00

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