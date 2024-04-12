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День космонавтики

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2024
Видео. Космонавты на МКС записали видеопоздравление ко Дню космонавтики
63 года назад состоялся первый полет Юрия Гагарина в космос.
12 апреля 2024, 05:53
День космонавтики отмечается во всем мире 12 апреля. Краткая история праздника
В 2011 году день полета Юрия Гагарина стал Международным днем полета человека в космос.
11 апреля 2024, 06:06
Собаке-космонавту в Чайковском районе установлен памятник. Что известно о Звездочке
Звездочка была не первой собакой, отправленной в космос, однако сумела войти в историю.
8 апреля 2024, 12:38
2015
Фотофакт: памятный снимок с космонавтами Леоновым и Беляевым в Перми
В пермском архиве ветеранов органов внутренних дел хранится уникальная фотография, неразрывно связанная с Днём космонавтики. Этому снимку более пятидесяти лет.
12 апреля 2015, 12:55

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