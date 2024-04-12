День космонавтики

Фотофакт: памятный снимок с космонавтами Леоновым и Беляевым в Перми

В пермском архиве ветеранов органов внутренних дел хранится уникальная фотография, неразрывно связанная с Днём космонавтики. Этому снимку более пятидесяти лет.