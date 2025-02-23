properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

День защитника отечества

Выбрать дату
2025
Куда пойти в Перми 23 февраля? Где пройдут праздничные мероприятия?
23 февраля, 03:52
23 февраля в Перми откроется памятник участникам СВО
19 февраля, 13:25
2024
В Перми на архитектурную подсветку здания на улице Ленина потратят 25,2 миллиона
Подрядчик должен будет разработать не менее 13 сценариев для разных праздников.
18 июля 2024, 10:23
День защитника Отечества. Что подарить «своим» мужчинам?
20 февраля 2024, 08:15
2011
Спецрепортаж Properm.ru: боевые машины не ржавеют!
На их счету – победы на фронтах Великой отечественной, подавление бунтов и участие в локальных конфликтах, служба в пустынях Африки и горах Кавказа.
23 февраля 2011, 10:00

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика