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Денис галицкий

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2024
В Перми разгорелся скандал из-за планов по строительству мечети в Верхней Курье
15 мая, 09:52
Штаб-квартиру пермского градозащитника обыскали по делу иноагента Ухова
15 марта, 06:22
Пермский общественник не добился конкретики о запрете ЛГБТ-движения через суд
10 февраля, 15:00
2023
«Шансы отрицательные». На пост мэра Перми претендует градозащитник
3 августа 2023, 10:40
РКН не разблокировал страницу пермского градозащитника, несмотря на решение суда
29 июля 2023, 11:07
Пермский градозащитник Галицкий добился в суде разблокировки страницы «Вконтакте»
3 мая 2023, 11:13

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