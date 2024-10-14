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Денис Головкин

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Октябрь
Бастрыкин запросил доклад по ситуации с разрушающимся домом в Чайковском
14 октября, 11:29
Сентябрь
Глава Следкома поручил возбудить дело на мигранта, домогавшегося двух девочек в Перми
30 сентября, 09:12
Александру Бастрыкину представят доклад об убийстве пермского следователя
10 сентября, 07:04
Июль
Бастрыкин затребовал доклад о долгом нерасселении дома 1956 года в Кунгуре
21 июля, 11:19
Июнь
Бастрыкин затребовал доклад об инциденте на руднике «Уралкалия»
27 июня, 04:19
Видео. Следком возбудил уголовное дело после ЧП на руднике «Уралкалия»
26 июня, 10:37
Май
Глава СК потребовал доклад о ходе проверки многодетной семьи из Прикамья
31 мая, 03:33
Бастрыкин заинтересовался застрявшей на дорогах Прикамья каретой скорой помощи
16 мая, 02:35
Александр Бастрыкин раскритиковал работу пермского управления Следкома
Отмечены недоработки пермских следователей в вопросе расследования дел, связанных с реализацией нацпроектов.
14 мая, 16:10
Бастрыкин потребовал возбудить дело о нерасселении из аварийного дома в Краснокамске
2 мая, 04:51
Апрель
Бастрыкин запросил доклад о стрельбе по девочкам на детской площадке в Прикамье
30 апреля, 05:03
Март
Бастрыкин проверит разваливающийся жилой дом в Прикамье для сирот
4 марта, 06:42
Январь
Экс-замглавы СУ СКР Прикамья перешел в прокуратуру
29 января, 06:39
Бастрыкин ожидает доклада о предоставлении некачественного жилья сиротам Прикамья
26 января, 13:08

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