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Денис Вихров

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2023
Спецпроект
Политика и ничего личного. ТОП-100 самых влиятельных людей Пермского края
Портал Properm.ru представляет рейтинг влиятельности персон Пермского края по итогам 2023 года. Если в 2022-м впервые со всей силой ощущался тренд федеральной централизации, то 2023-й год неразрывно связан с 300-летием Перми, повлиявшим на все политические процессы и завершившийся визитом Путина.
Спецпроект
«Надо петь, танцевать. Надо жить». Зачем молодая семья из Перми переехала в деревню?
Эта история про переехавшую из города в деревню молодую семью не похожа на подобные уже тем, что работают оба в онлайне. Живут не своим огородом и скотиной, а как и в городе, своим умом. Но сохранение и возрождение села все равно видят в традициях, народных играх, хороводах и обрядах. Почему?
Спецпроект
Народный любимец Toyota RAV4 снова в строю
После небольшой паузы жители Пермского края снова получили возможность стать обладателями Toyota RAV4. Официальный дилер, как и прежде, гарантирует превосходное качество сборки и отличные ходовые характеристики, а, помимо прочего, у машины появились ранее незнакомые комплектации и гарантия на 7 лет.
Спецпроект
Немосковская история «Москвича»
В последние месяцы одно из главных событий в российском автопроме — это возрождение легендарной марки «Москвич». Одна из главных претензий «диванных критиков» к новому автомобилю — это его происхождение. Фраза «они просто переклеили шильдик» порядком набила оскомину.
2022
Спецпроект
«Ваш сосед убит». Как журналист Properm.ru разоблачил фейк о гибели на Украине военного из Перми
На третий день военной операции России на Украине в Сети появился сайт, на котором размещалась информация о якобы убитых российских военных. Один из них оказался родом из Перми. Рассказываем историю информационной войны, которая задела Пермь.
«Последний адрес». Как в Перми стараются не забыть жертв сталинских репрессий
4 января 2022, 02:30
«В автобусе едешь когда, говорят: «А что, там еще люди живут?» Репортаж из вымершего шахтерского поселка
3 января 2022, 03:20
2021
«Пермская сетевая компания» не хочет выплачивать 60 миллионов рублей за гибель людей в «Карамели»
1 сентября 2021, 09:02
Спецпроект
В Юго-Камске исчезает один из крупнейших и красивейших прудов края. Кто виноват
Капитальный ремонт дамбы закончился полтора года назад, но вернуть воду по-прежнему нельзя. Оказалось, что дамбу отремонтировали с ошибками, поэтому необходимо устранить нарушения и только потом наполнять пруд. Сроки восстановления водного объекта неизвестны.
2020
Спецпроект
«С детства рисовал человечков и подписывал «Я всех убью»: как в Прикамье предотвратили новый «Колумбайн»
В Пермском крае нашелся еще один колумбайнер. Зимой 2019 года подросток из деревни в 400 км от Перми хотел убить одноклассников и учителей на школьной линейке. Он написал план, заточил нож и был близок к покупке ружья. Properm.ru рассказывает историю неудавшегося расстрела.
Спецпроект
«К социальной группе негатива не было». По делу «куклы Путина» допросили лингвиста и бывшего мгеровца
Сегодня, 14 июля, Ленинский районный суд Перми продолжил рассмотрение уголовного дела в отношении трех активистов, которых обвиняют в «хулиганстве по мотивам политической и идеологической ненависти».
Спецпроект
Почему полиция не защитит от домашнего насилия, даже если хочет. Монолог участкового
Участковые - первые, кому приходят вызовы о семейных разборках, бытовых драмах, насилии. В основном они реагируют по факту случившегося и реже занимаются превентивной работой. Но, как отмечает анонимный собеседник Properm.ru из правоохранительных органов, даже желая помочь наказать нападавшего (или нападавшую) и не допустить более серьезного преступления, они не всегда могут это сделать..
2019
Спецпроект
Лжегостиницу в Мотовилихе сносить не будут: прокуратура объяснила, как можно строить без разрешения
Девелопер, фактически, воспользовался лазейками в законодательстве. Однако этого бы не произошло, если бы чиновники вовремя среагировали на незаконное строительство.
Спецпроект
Дольщики ЖК «Адмирала Макарова» несколько лет не могут получить квартиры. Застройщика хотят банкротить
Долгострой в Закамске находится на финальной стадии строительства, однако девелопер не стремится выполнить обязательства перед пермяками. Вместо этого руководство намерено подать иск о несостоятельности. Подобную инициативу рассматривают и краевые власти.
Спецпроект
Лжегостиница в Мотовилихе, или как строить, когда нельзя, но очень хочется
В квартале за цирком несколько лет назад появился самовольно построенный дом, выкрашенный в вызывающе оранжевый цвет. Разрешения на его возведение у застройщика не было, однако чиновники не вышли в суд с запретом на постройку и никак не препятствовали работе компании. Спустя пять лет девелопер готовится к продаже квартир в трехэтажке, которой быть не должно.
Спецпроект
В экстрим-парке из-за нового спорткомплекса уберут десятки деревьев
В следующем году на территории должен появиться комплекс для круглогодичных тренировок. Однако возведение здания и сопутствующей инфраструктуры предполагает не только неудобства для пользователей парка, а также угрозу зеленым насаждениям.
Спецпроект
В «Империи Авто» развели на деньги около 50 человек. Рассказываем подробности схемы
Шесть уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») были возбуждены в отношении сотрудников автоцентра «Империя Авто». Трех фигурантов уже заключили под стражу, еще одна подозреваемая отпущена под залог в миллион рублей.
Спецпроект
Слепой в большом городе. Пермяк, потерявший зрение, играет в театре, мастерит и ведет радиоэфиры
С Владимиром мы познакомились в Уфе, на кофе-брейке во время фестиваля для журналистов. Угощали тогда маленькими булочками с мясом и грибами, которые и стали минутным предметом для обсуждения. Уфимцев за столом не было, поэтому гипотезы о названии недобеляшей переэпочмаков всех очень увлекли. Владимир прервал диалог. Как оказалось, на трассе, недалеко от Бирска есть прославленные чебуреки, которые заслуживают большего внимания. «Вооот такие», — разметил в воздухе необъяснимую по размерам форму собеседник. И добавил — даже вдвоем такой не съесть. Оказалось, что Владимир тоже из Перми и попал в шорт-лист от радио ВОС — всероссийского общества слепых. Уже под конец фестиваля, перед самым отъездом мы разговорились, но договорились увидеться еще раз, на его рабочем месте.
2018
Спецпроект
Как «Комфортная среда» 2017 года привела нас на дачу спикера пермской гордумы
Рассказываем, как собственники многоквартирных домов выбирали себе подрядчиков на благоустройство, а городские депутаты им в этом помогали.
Министр спорта Владимир Епанов о проблемах отрасли, распаде «Амкара» и разочарованиях. Большое интервью
16 июля 2018, 05:32

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