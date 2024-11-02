Денис Вихров

Спецпроект
Слепой в большом городе. Пермяк, потерявший зрение, играет в театре, мастерит и ведет радиоэфиры
С Владимиром мы познакомились в Уфе, на кофе-брейке во время фестиваля для журналистов. Угощали тогда маленькими булочками с мясом и грибами, которые и стали минутным предметом для обсуждения. Уфимцев за столом не было, поэтому гипотезы о названии недобеляшей переэпочмаков всех очень увлекли. Владимир прервал диалог. Как оказалось, на трассе, недалеко от Бирска есть прославленные чебуреки, которые заслуживают большего внимания. «Вооот такие», — разметил в воздухе необъяснимую по размерам форму собеседник. И добавил — даже вдвоем такой не съесть. Оказалось, что Владимир тоже из Перми и попал в шорт-лист от радио ВОС — всероссийского общества слепых. Уже под конец фестиваля, перед самым отъездом мы разговорились, но договорились увидеться еще раз, на его рабочем месте.