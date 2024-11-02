Денис Вихров

Спецпроект

Лжегостиницу в Мотовилихе сносить не будут: прокуратура объяснила, как можно строить без разрешения

Девелопер, фактически, воспользовался лазейками в законодательстве. Однако этого бы не произошло, если бы чиновники вовремя среагировали на незаконное строительство.