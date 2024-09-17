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Департамент транспорта

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Сентябрь
В Перми прекратят работу четыре автобусных маршрута
17 сентября, 05:17
Александр Синявский уволился из департамента транспорта администрации Перми
12 сентября, 08:12
Август
По самой новой линии Перми перестали ходить трамваи
Пермская мэрия не планирует возобновлять движение маршрута.
1 августа, 11:46
Июль
В Перми 27 и 28 июля изменится движение трех автобусных маршрутов
26 июля, 10:43
Чиновницу пермского департамента избавили от неподтвержденных доходов в 4 млн
25 июля, 14:03
В Перми у маршрута №60 появятся дополнительные автобусы
10 июля, 09:30
В Перми автобус № 6 высадил пассажиров из-за аварии
10 июля, 03:27
В Перми у ТРК «Семья» из-за велосипедиста произошло трамвайное столпотворение
9 июля, 09:50
Июнь
С 2025 года в Перми за работой кондиционеров в автобусах будут следить онлайн
24 июня, 06:59
С начала года пермские перевозчики были оштрафованы на 16,7 миллиона рублей
18 июня, 02:44
Май
В Перми на маршрут №33 вышел еще один китайский автобус
7 мая, 09:13
Апрель
В Перми 12 апреля началась обкатка автобуса-гармошки МАЗ-105
13 апреля, 09:20
В Перми разыскивают собственника остановки «Биомед»
12 апреля, 12:53
В апреле в Перми демонтируют десять автобусных остановок
Остановочные павильоны устарели и не подлежат ремонту.
6 апреля, 13:11
Март
В Перми с 1 апреля на месяц закроют трамвайный маршрут №3
28 марта, 11:15
«Списали деньги два раза». Мэрия Перми — о сбоях работы валидаторов в транспорте
25 марта, 13:04
Скачут зайки. Мэрия Перми — о штрафах безбилетникам в день сбоя работы валидаторов
14 марта, 13:26
Готовьтесь к штрафам. В мэрии Перми прокомментировали сбои в работе валидаторов
13 марта, 13:09
Февраль
В Перми призывают проститься с легендарной моделью трамвая
20 февраля, 06:05
Январь
В Перми хотят расширить список маршрутов, на которых появятся автобусы-«гармошки»
10 января, 06:37

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