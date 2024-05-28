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Департамент земельных отношений

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2024
Власти Перми намерены увеличить исковые требования к евангелистам на 5 млн рублей
28 мая, 05:26
Администрация Перми взяла на содержание часть территории в «Саду соловьев»
22 мая, 11:01
Экс-замглавы администрации Перми Ольга Немирова трудоустроилась на ПЗСП
29 марта, 04:44
Суд в Перми начал рассматривать иски городских властей к арендатору парка Горького
Заседание по иску Департамента земельных отношений перенесли на 16 апреля.
6 марта, 06:50
Власти Перми выставили на торги 11 земельных участков
17 января, 07:38
2014
Спортплощадку на улице Леонова спасут от застройки
Возведение многоэтажного дома «не соответствует чаяниям жителей микрорайона», считают в администрации Перми.
19 марта 2014, 05:16

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