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Депо

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Развлекательный центр в бывшем трамвайном депо в Разгуляе откроется в 2027 году
17 сентября, 12:43
В Перми представили проект нового трамвайного депо «Балатово»
7 августа, 08:00
Определен разработчик проекта реновации трамвайного депо в Разгуляе
18 июня, 04:53
2023
Реновация трамвайного депо в Разгуляе получила статус приоритетного. Что там будет
24 августа 2023, 05:05
2022
Аукцион на право аренды первого пермского трамвайного депо в Разгуляе пройдёт в начале следующего года
Сейчас на участке сносят аварийные постройки.
30 декабря 2022, 04:31

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