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Депутат

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Август
Экс-депутату, сбившему насмерть ребенка под Чусовым, предъявили обвинение
28 августа, 10:15
Пустующие детсады Перми могут перепрофилировать в центры допобразования
27 августа, 11:15
Депутат Пермской гордумы предложил обучать школьников стрельбе
27 августа, 09:59
Сбившим 10-летнего велосипедиста в Лямино оказался экс-депутат Ильшат Хасянов
21 августа, 08:25
Май
Арбитражный суд признал банкротом бывшего депутата заксобрания Пермского края
24 мая, 08:34
Депутаты парламента Пермского края приняли отставку Алексея Инюткина
23 мая, 07:48
Пермский экс-депутат занялся грузоперевозками
20 мая, 03:13
Депутат заксобрания вышел из состава учредителей крупнейшего розария в Прикамье
13 мая, 07:10
Март
В Прикамье простились с 90-летним почётным жителем Лысьвы Василием Андрияновым
Мужчина неоднократно был избран в Совет депутатов местных органов власти.
20 марта, 21:01
Бывший депутат Заксобрания Пермского края признан банкротом
11 марта, 11:41
У обанкротившегося экс-депутата Заксобрания Прикамья нашли парк судов
5 марта, 08:58
Февраль
Бывший депутат Пермской гордумы признан банкротом
16 февраля, 05:00
На экс-главу Индустриального района Перми завели дело за взятку. Его сдал бизнесмен
12 февраля, 08:23
Бывший депутат заксобрания Прикамья заочно арестован по обвинению на 300,1 млн рублей
6 февраля, 06:12
Январь
Пермякам запретили заходить на страницу экс-депутата, критикующего СВО
31 января, 04:59
Новым депутатом гордумы Перми вместо критиковавшего СВО стал осмотрщик вагонов
Статус мандата депутата стал плавающим после ухода Сергея Медведева.
30 января, 10:56
Назначен новый пермский депутат вместо сбежавшего из России Лисняка
25 января, 05:33
Депутат гордумы Перми Сергей Медведев уехал в Грузию после критики СВО
Он хочет продолжить заниматься политикой.
23 января, 03:00
Ноябрь 2023
Пермские депутаты отобрали мандат у Ильи Лисняка, уехавшего из России
Лисняк находится в розыске по уголовному делу.
30 ноября 2023, 10:35
Октябрь 2023
Уехавшего в Германию экс-депутата Пермской гордумы хотят признать банкротом
Депутатские полномочия Захаров сложил с себя в начале апреля.
3 октября 2023, 07:00

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