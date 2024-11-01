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Депутаты

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Ноябрь
Ежемесячную премию чиновников Осинского округа могут увеличить в два раза
1 ноября, 13:21
Сентябрь
С карты Пермского края исчезнет деревня Паньково, образованная в 1698 году
20 сентября, 02:56
Власти Перми хотят ввести туристический налог
11 сентября, 02:51
Август
В Березниках будут поощрять жителей за доносы о граффитистах-вандалах
29 августа, 11:38
YouTube всё: повторит ли видеохостинг историю блокировки Telegram 6 лет назад?
9 августа, 08:19
В Красновишерске повысили цену на проезд в общественном транспорте
2 августа, 09:47
Июль
В Прикамье могут ввести штрафы за нарушение тишины в дневное время
18 июля, 09:28
В Пермском крае появилась комиссия по увековечиванию памяти погибших на СВО
13 июля, 07:39
Май
Депутаты Госдумы утвердили Михаила Мишустина на пост Председателя Правительства
10 мая, 13:41
Владимир Путин предложил назначить Михаила Мишустина премьер-министром России
10 мая, 07:18
Депутаты отказались сокращать рабочую неделю в России до 39 часов
7 мая, 08:03
Апрель
Супруга прокурора Краснокамска ушла из думы
В думу Третьякова попала в прошлом году.
26 апреля, 03:56
Март
Двух бывших мэров Перми хотят наградить почетной грамотой
7 марта, 05:04
Февраль
Ленинский районный суд не смог наказать экс-депутата из Перми, критиковавшего СВО
Дело передано в другой суд.
10 февраля, 14:35
Январь
Пермские депутаты запретили использовать видео и звуки на рекламных экранах
23 января, 11:05
Декабрь 2023
Мандат уехавшего из России депутата ЗС Прикамья получил лысьвенский философ
Мандат был вакантным с конца ноября.
15 декабря 2023, 09:40
Пермские коммунисты требуют признать иноагентом экс-депутата Заксобрания Илью Лисняка
7 декабря 2023, 08:57
Новый глава Чайковского округа уволил старожила команды предшественника
5 декабря 2023, 11:42
Ноябрь 2023
Появились два новых почетных гражданина Пермского края. Кто они?
С инициативой выступил глава региона.
30 ноября 2023, 05:32
Новым депутатом ЗС Пермского края стала экс-министр соцразвития
30 ноября 2023, 05:19

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