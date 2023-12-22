properm.ru
ГлавноеВсе новости

Деревня крепостных

Выбрать дату
2023
Спецпроект
Боровшегося за приватизацию бывшего главу Усть-Качки с семьей выселяют из квартиры
Василий Лузин получил исковое заявление о выселении своей семьи из квартиры. Его принуждают заключить договор коммерческого найма или грозят выселением.
2021
Спецпроект
Житель Пермского края 20 лет судился за право на свою квартиру. И умер, не дождавшись победы
Житель Усть-Качки выиграл суд у управляющей компании «Усть-Качка Сервис». К сожалению, решения он не дождался, умер. Но его семья не будет платить за найм их собственного жилья, полученного в советское время по ордеру. Нет никакого найма, решил суд. Правда, только по одному делу. Аналогичные процессы жители Усть-Качки продолжают проигрывать. Почему так? Разбиралась журналист Properm.ru Татьяна Зырянова.

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика