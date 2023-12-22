Деревня крепостных

Спецпроект

Житель Пермского края 20 лет судился за право на свою квартиру. И умер, не дождавшись победы

Житель Усть-Качки выиграл суд у управляющей компании «Усть-Качка Сервис». К сожалению, решения он не дождался, умер. Но его семья не будет платить за найм их собственного жилья, полученного в советское время по ордеру. Нет никакого найма, решил суд. Правда, только по одному делу. Аналогичные процессы жители Усть-Качки продолжают проигрывать. Почему так? Разбиралась журналист Properm.ru Татьяна Зырянова.