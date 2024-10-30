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Деревья

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До конца ноября в Перми уберут на зимовку мобильное озеленение
30 октября, 03:21
МЧС предупреждает об опасном метеорологическом явлении в Прикамье с 23 по 26 сентября
22 сентября, 08:57
Фото. В Перми 4 июня шквалистый ветер снес дерево и забор
4 июня, 10:39
В Перми началась реконструкция сквера у Дома чекистов
В сквере появится медоносный газон, а также новые многолетние цветущие кустарники и деревья.
25 мая, 13:51
В пермском парке имени Горького вырубят деревья
22 апреля, 04:49
В Перми «изуродовали» ивы на улице Патриса Лумумбы. Экологи бьют тревогу
2 апреля, 10:22
Где-то пусто, где-то — тысячи кустов. Власти Перми раскрыли планы по озеленению
7 февраля, 06:05
2023
Легендарные деревья и кусты Перми возьмут под особую охрану
1 ноября 2023, 08:53
Еловые шишки привели жителя Пермского края к уголовной статье
Мужчину не интересовали деревья, которые он вырубал.
3 августа 2023, 06:20
В пермском парке Горького будут вырубать деревья
Специалисты обещают, что будут высажены новые деревья.
13 июня 2023, 10:37

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