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Детская площадка

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2024
Новый зоопарк в Перми оценивается в семь миллиардов рублей
24 сентября, 07:20
Фото. В Перми открылись два новых сквера
4 сентября, 03:55
В Перми отремонтируют первый модульный общественный центр
27 июня, 09:47
В мэрии Перми представили праздничную программу ко Дню города
11 июня, 03:43
Бастрыкин запросил доклад о стрельбе по девочкам на детской площадке в Прикамье
30 апреля, 05:03
Ижевский девелопер планирует застроить территорию рынка на Крохалева в Перми
31 января, 12:07
На пермской набережной построят кафе с террасой на крыше
6 января, 05:44
2022
Спецпроект
Жители Верхней Курьи уверены, что участок, на котором 40 лет стояла детская площадка, похищен
«Похитили участок!» – с таким письмом обратились в редакцию Properm.ru жители Верхней Курьи. Что там произошло, разбирался наш журналист.

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