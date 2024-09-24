Спецпроект

Жители Верхней Курьи уверены, что участок, на котором 40 лет стояла детская площадка, похищен

«Похитили участок!» – с таким письмом обратились в редакцию Properm.ru жители Верхней Курьи. Что там произошло, разбирался наш журналист.