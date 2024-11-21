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Детская железная дорога

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2024
Детскую железную дорогу в Перми начнут строить в следующем году
21 ноября 2024, 13:56
Выдано разрешение на строительство детской железной дороги в Перми
Проект обещают реализовать до 2027 года.
8 октября 2024, 13:03
Рядом с набережной в Перми появится новый пляж и детская железная дорога
В Перми обновят набережную от Мотовилихинских заводов до речного вокзала.
1 августа 2024, 09:39
Проект строительства детской железной дороги в Перми прошел госэкспертизу
Управление государственной экспертизы Прикамья дало положительное заключение на проект строительства детской железной дороги в Перми.
3 января 2024, 12:40
2023
РЖД: детская железная дорога появится в Перми не раньше 2027 года
Срок окончания строительства детской железной дороги переносится с 2025 на 2027 год.
6 ноября 2023, 13:55
2012
Травма ребенка на аттракционе в Парке Горького оценена в 300 тысяч рублей
Владелец «Детской железной дороги», на которой в июне 2012 года произошел несчастный случай, не обеспечил должную безопасность на аттракционе.
17 октября 2012, 02:32

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