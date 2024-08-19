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Детский лагерь

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2024
В Перми здание детского пульмонологического санатория отдадут под православный лагерь
19 августа, 06:10
В каких детских лагерях можно отдохнуть пермякам
13 мая, 11:48
Детский отдых становится недоступным. Почему путевки в лагеря такие дорогие?
18 марта, 09:15
ТОП самых дорогих, популярных и доступных детских лагерей в Пермском крае
15 марта, 10:10
Лагерь «Огонёк-ПМ» под Пермью не откроется в 2024 году
15 марта, 05:33
Как получить сертификат на детский отдых в 2024 году. Инструкция Properm. ru
14 марта, 08:15
2023
Дома останемся! Родители Перми в шоке от цен на путевки в детские лагеря. Какая помощь возможна?
1 марта 2023, 09:00
2022
Спрос на сотрудников детских лагерей вырос в 2,5 раза
По данным Службы исследований hh.ru, онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, сегодня в России доступны около полутора тысяч вакансий для сотрудников детских лагерей.
15 мая 2022, 04:05

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