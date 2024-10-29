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Детский мир

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Октябрь
Кунгурский суд отправил под стражу подростка, подозреваемого в убийстве матери
29 октября, 08:51
В Перми выпускники девятых классов, не сдавшие ОГЭ, могут поступить в училища
28 октября, 09:37
Прокуратура заинтересовалась ЧП с серьезным ранением подростка в Кудымкарском округе
26 октября, 14:18
В Минздраве Прикамья рассказали о состоянии подростка, раненного пулей в голову
26 октября, 13:38
После ранения девятиклассника из пневматической винтовки в Кудымкаре возбудили дело
26 октября, 12:30
На уроке в одном из сел Кудымкарского округа девятикласснику выстрелили в голову
26 октября, 11:19
Педагоги жалуются, что училище «Уральское подворье» стало недоступно для школьников
24 октября, 09:11
«Обычная ситуация». Екатерина Мизулина — о камерах в школьных туалетах в Перми
24 октября, 07:40
С 2025 года пермские дети-инвалиды смогут бесплатно заниматься спортом
24 октября, 03:40
Из туалетов пермских школ обещали убрать камеры
23 октября, 09:26
Сообщения о готовящихся атаках на школы в Полазне оказались ложными
23 октября, 07:48
Многие напуганы. Неизвестные сообщили о минировании двух школ в Прикамье
23 октября, 07:21
В Прикамье мужчина разжег мангал и обжег своего двухлетнего сына
22 октября, 10:04
В пермской гимназии на ребенка упал физкультурный мат
22 октября, 08:11
В школах Перми установили камеры в туалетах
22 октября, 06:35
Ученики пермской гимназии №2 пожаловались на обыски и угрозы из-за вейпов
19 октября, 09:10
Дети с муковисцидозом в опасности — могут остаться без самого нужного лекарства
17 октября, 13:59
«Почему не в „Энергию“? В Перми ремонтируют дом детского творчества „Пермячок“
12 октября, 06:11
«Клопы кошмарят детей». Прокуратура занялась жалобами на соликамскую больницу
10 октября, 11:33
В Перми суд признал тренера невиновным в гибели 13-летнего мальчика
9 октября, 10:54

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