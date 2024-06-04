properm.ru
ГлавноеВсе новости

Детский отдых

Выбрать дату
2024
Доступность детского отдыха в лагере остается мифом? Рассказывают эксперты
4 июня, 11:45
Путин поручил решить проблему отказа в пособиях многодетным семьям
2 июня, 09:31
В каких детских лагерях можно отдохнуть пермякам
13 мая, 11:48
В 2024 году на летний отдых и оздоровление детей в Прикамье выделен почти миллиард
29 апреля, 05:56
В 2024 году в Перми сертификат на детский отдых дадут только по справке о нуждаемости
12 марта, 10:18
2023
Прием заявлений на господдержку детского отдыха в Прикамье идет до 30 октября
3 августа 2023, 12:03
Пермяки могут получить 33 000 рублей на летний отдых детей
23 мая 2023, 13:00
2022
О планах на осенние каникулы Минсоц Прикамья расскажет в прямом эфире
В Пермском крае 24 октября пройдет эфир «Детский отдых в Прикамье».
23 октября 2022, 10:18

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика