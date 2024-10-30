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Детский сад

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2024
В Перми детский сад расторг договор с поставщиком мясной продукции
30 октября, 05:36
В пермском садике нашли нарушения в хранении продуктов
23 октября, 09:26
Бастрыкин потребовал проверить заселение мигрантов в здание бывшего детсада в Перми
22 октября, 03:06
Федеральный застройщик заключил с властями Прикамья договор КРТ Заостровки
17 октября, 12:47
Власти Прикамья снесут в Перми более 50 домов для строительства новых
14 октября, 12:17
Четвертый день без воды сидят жители села Тохтуева в Прикамье
13 октября, 10:51
Победитель конкурса на строительство детсада в Прикамье солгал об опыте работы
24 сентября, 10:53
В поселке Серебрянка Гайнского округа сработала пожарная тревога
2 сентября, 09:11
Проект. В Прикамье построят первый детский сад по договору КРТ. Каким он будет
7 августа, 05:56
Видео. «Умрет деревня!» В Прикамье закрывают общеобразовательную школу
10 июля, 07:19
В Нытве чиновники передумали закрывать корпус детского сада
3 июля, 06:10
В Пермском крае родители выступают против закрытия корпуса детского сада
1 июля, 12:50
В Дзержинском районе Перми затопило детский садик «Уральские Самоцветы»
27 мая, 06:36
В соцсетях появилась информация о похищении ребенка из садика в Перми. Что случилось?
5 апреля, 10:36
«В штатном режиме». Власти Перми — о уборке снега в городе и работе подрядчиков
28 марта, 09:24
Видео. «Успокойся, Андрей!». Мужчина с ножом пытался попасть в детский сад в Перми
1 февраля, 05:34
В Пермском крае больницы, школы и детсады остались без воды из-за аварии
22 января, 04:49
Какой должна быть температура в школах и детских садах? Консультирует Роспотребнадзор
16 января, 06:46
2023
Чиновников Пермского округа подозревают в нарушении закона при строительстве садика
15 ноября 2023, 11:00
В Чернушке заведующая детсадом выписывала подчинённым премии, а затем забирала деньги
11 сентября 2023, 15:48

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