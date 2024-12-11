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Дикая природа

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В Вишерском заповеднике отказались надевать на северных оленей ошейники
11 декабря, 02:10
На Чусовой в Пермском крае обнаружили редкое, но прекрасное природное явление
17 октября, 09:38
Фотофакт. Редкий феномен. В лесах Пермского края этой осенью созрела земляника
20 сентября, 06:11
2023
Пермяки заметили сову у лицея №10. Может ли она выжить в городе?
Горожане подумали, что к ним прилетела полярная сова.
15 сентября 2023, 05:11
ФОТО. Пермяки у Пыскора встретили редкую, очень красивую бабочку
Подалирий был внесён в Красную книгу СССР
13 июня 2023, 11:25

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