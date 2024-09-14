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Дикие животные

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2024
Мужчина сбил лося и погиб на трассе в Кочевском округе
14 сентября, 04:55
В пермском приюте помощи диким животным уже 6 птиц, которые нуждаются в помощи
11 августа, 12:14
На крики отозвался медведь. Заблудившуюся в лесу пермячку искали больше суток
6 августа, 08:45
«На их месте могли быть люди». Под Кудымкаром от удара током погибли медведь и лось
4 июля, 10:27
В Минприроды Прикамья рассказали о визитах медведя к людям
12 июня, 06:45
Фото. В Пермском крае в ДТП с лосем погиб пассажир «Лады Ларгуса»
30 апреля, 09:14
Не кричите и аплодируйте. Пермякам рассказали, как вести себя с рысью
Очевидцы сфотографировали диких животных у проходной предприятия.
23 января, 12:23
2023
Ну и свиньи! Стадо кабанов чуть не устроило ДТП в Перми
Часть животных развернулась, испугавшись автомобилей.
28 сентября 2023, 11:51
Берегись лося! Специалисты назвали самые опасные трассы в Пермском крае
13 июня 2023, 07:20

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