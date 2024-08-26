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Динозавры

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2024
В Перми динозавры стали свидетелями на свадьбе
В ЗАГСах Перми свадебный бум.
26 августа 2024, 10:54
В Ботаническом саду Пермского университета появились динозавры
Первые экскурсии с посещением экспозиции начнутся 3 июня.
1 июня 2024, 07:44
2016
Ученые: причиной вымирания динозавров могли стать малярийные комары
Исследователи обнаружили, что малярии не 15-20 тыс. лет, как считалось ранее, а как минимум 100 млн лет.
29 марта 2016, 14:11

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