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Дизайн

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Июль
Краевые власти требуют снести в историческом центре Перми дорогой дизайн-салон
23 июля, 12:08
В Перми откроется гастробистро «Техникум»
19 июля, 06:05
Июнь
В Перми ищут подрядчика на изготовление и установку арт-объекта в Новых Лядах
3 июня, 06:28
Апрель
Мох, бамбук и «умные» окна. ТОП-5 главных трендов в дизайне интерьера в 2024 году
Специалисты рассказали, какие направления в оформлении интерьера актуальны сейчас.
25 апреля, 05:54
Стало известно, когда в Перми пройдет Red Fest-2024
8 апреля, 09:58
Ноябрь 2023
Автор логотипа и стиля Кунгура раскритиковал местные власти за использование стиля
По мнению Владислава Деревянных, графический стиль внедряется в городскую среду «без разбора».
9 ноября 2023, 13:32

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