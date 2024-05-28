Дк имени ленина

Спецпроект

Десятина XXI века. Как ДК им. Ленина превратился в христианский бизнес-клуб

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд признал причины пропуска сроков обжалования решения о выплате 11,8 млн рублей за пользование землей под ДК им. Ленина подлежащими удовлетворению. Апелляционная жалоба Пермского Епархиального управления Христиан веры Евангельской принята к рассмотрению, заседание назначено на 30 августа. В «Новом Завете» полагают, что должны бюджету Перми в сто раз меньше. Журналист Properm.ru разбирался, как используется здание ДК Ленина и как на нем зарабатывают религиозные деятели.