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Дмитрий Красильников

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2024
Иск к экс-ректору ПГНИУ рассмотрит суд общей юрисдикции
1 ноября 2024, 07:34
ПГНИУ взыскивает с бывшего ректора 2,2 миллиона рублей
В ходе проверки краевого Федерального казначейства были установлены нарушения процедуры начисления стимулирующих выплат некоторым сотрудникам суда.
12 сентября 2024, 06:59
По делу экс-ректора ПГНИУ Дмитрия Красильникова произошла переквалификация
Сейчас бывшего ректора и его подчинённых обвиняют в злоупотреблении полномочиями, уже без тяжких последствий.
19 февраля 2024, 05:01
2023
Бывшего мэра Перми Алексея Демкина исключили из совета по патриотическому воспитанию
Место бывшего градоначальника в совете займет новый глава Перми Эдуард Соснин.
15 ноября 2023, 05:39
Завершено расследование по делу бывшего руководства Пермского университета
Дмитрия Красильникова, Павла Блуся, Михаила Мухачева и Наталью Голованову обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.
2 ноября 2023, 12:48
В действиях экс-ректора ПГНИУ Дмитрия Красильникова усмотрели признаки преступления
Речь идёт о деле о стимулирующих выплатах сотрудникам вуза.
7 октября 2023, 05:59
Бывший ректор ПГНИУ возглавил дирекцию по управлению межвузовским кампусом
Кампус должны построить до конца 2026 года.
19 июня 2023, 07:23
В музее истории Пермского университета сменился директор
Бывший директор музея истории ПГНИУ Мария Ромашова перешла на работу в Пермский краеведческий музей.
15 марта 2023, 10:40

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