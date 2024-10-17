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Дмитрий песков

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2024
Список «запрещенных музыкантов»: правда или вымысел
17 октября 2024, 13:20
2016
Дмитрий Песков пожаловался на сокращение своей зарплаты
Что касается других чиновников, то по словам пресс-секретаря, ему ничего неизвестно.
2 марта 2016, 13:50
2015
Дмитрий Песков: Кремль готов возобновить диалог с США
Инициатором новых переговоров Барака Обамы и Владимира Путина должен стать Вашингтон.
22 апреля 2015, 04:02
Дмитрий Песков: на новый сайт Кремля потратили 20 миллионов
В пресс-службе президента заявили, что обновление было необходимо провести, чтобы интернет-ресурс соответствовал потребностям времени.
9 апреля 2015, 10:41
«Не комментируем, тема закрыта». Песков отказывается говорить, где Путин
Президента не видели уже 10 дней, его пресс-секретарь уверяет, что со здоровьем у главы государства все хорошо.
15 марта 2015, 13:36
2014
Госдума и Совет Федерации готовят санкции против бизнеса США
Однако в Кремле считают, что равняться на Запад в таких решениях глупо.
27 марта 2014, 02:35
2012
Песков рассказал, зачем Путин пошел на третий срок
Первые восемь лет он потратил на реанимацию и реабилитацию страны, а теперь займется ее развитием.
11 марта 2012, 02:40

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