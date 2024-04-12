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«Крепкий мужик, а по щекам слезы бегут». Рассказываем историю семьи Караваевых
12 апреля, 07:02
2023
Видео. Сотрудник МЧС России по Пермскому краю сделал трогательное предложение возлюбленной
В это предновогоднее воскресенье делимся позитивными новостями. И красивыми видео от МЧС России.
24 декабря 2023, 07:19
2022
В городских лесах Перми организован буккроссинг
Посетители лесов могут обмениваться книгами, брать понравившиеся, отдавать свои, возвращать прочитанные.
27 марта 2022, 05:31

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