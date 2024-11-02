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Добрянка

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Ноябрь
В Прикамье прокуратура взяла на контроль проверку смертельного ДТП с ребенком
2 ноября, 05:19
Сентябрь
На рубку поврежденных уссурийским полиграфом деревьев в Прикамье выделили 3,6 млн
17 сентября, 11:30
В ходе СВО погиб Василий Ярофеев из Добрянки
10 сентября, 02:52
В Добрянском районе начали снимать криминальный сериал «Попадос»
5 сентября, 06:00
Август
В Добрянке простятся с погибшим на СВО многодетным моряком Сергеем Чудиновым
29 августа, 09:26
Актер и комик Дмитрий Журавлев восхитился красотой Добрянки
21 августа, 11:49
Под Курском погиб 26-летний артиллерист Павел Лемешев из Добрянки
20 августа, 09:25
Июль
Брутальные мужчины и бабушки. В Перми требуются актеры для молодежной комедии
31 июля, 10:44
В Прикамье за прошедшие сутки произошло 12 пожаров
26 июля, 09:08
В Прикамье семилетний мальчик попал в больницу после нападения бульдога
Собаку выгуливали без намордника и поводка.
8 июля, 10:53
Девочки-подростки избили мальчика в Добрянке
4 июля, 08:44
Июнь
Житель Добрянки засудил компанию из-за невыплаченной зарплаты
17 июня, 03:43
Май
В ходе СВО погиб мобилизованный отец трех детей из Добрянки Александр Катаев
23 мая, 08:58
Апрель
Жители Добрянки могут выбрать внешний вид скверов имени Пелиха и «Белкин лес»
27 апреля, 11:22
Завтра в Добрянке простятся с 28-летним бывшим десантником-контрактником
Леонид Семериков погиб в ноябре прошлого года под Авдеевкой.
26 апреля, 12:11
Прокуратура Прикамья начала проверку после увольнения 22 пожарных в Добрянке
16 апреля, 12:38
Мэр Верещагино получил премию в 188 тысяч рублей за свою работу в 2023 году
16 апреля, 10:31
Март
Пермская прокуратура взяла под контроль ситуацию с гибелью 12 тонн форели в Добрянке
16 марта, 08:20
Три года работы насмарку. На ферме в Пермском крае погибло 12 тонн форели
Температура поднялась лишь на день, но этого хватило для гибели рыбы.
15 марта, 08:00
Февраль
На пожаре в одной из квартир в Добрянке обнаружили тело погибшего
28 февраля, 12:36

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