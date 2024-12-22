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Добрянский район

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Сын экс-депутата заксобрания Прикамья вышел из процедуры банкротства
22 декабря, 08:39
Пермякам раскрыли тайные грибные места
24 июля, 09:49
2013
В Прикамье машину, выехавшую на «встречку», отбросило на автобус
В результате аварии пострадало два человека, погибших нет.
15 августа 2013, 05:39
2010
На трассе «Пермь — Березники» в ДТП погибли 2 человека
Причиной лобового столкновения двух иномарок стала плохая видимость на повороте.
3 декабря 2010, 14:08

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