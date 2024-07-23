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Добыча

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Июль 2024
В Пермском крае снова будут добывать алмазы
Запасы месторождения оценили в более 500 тысяч карат.
23 июля 2024, 12:59
Январь 2024
За год в Прикамье открыли восемь новых месторождений подземных вод
Среди ресурсопользователей, открывших новые месторождения крупные промышленные предприятия региона.
26 января 2024, 16:09
За год в Прикамье открыты три месторождения общераспространённых полезных ископаемых
Выдано 13 лицензий на добычу полезных ископаемых на территории региона.
12 января 2024, 15:50
Экс-глава минтранса Пермского края возглавил новый проект нефтяников
Ранее организацией руководил бывший замгендиректора ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь».
10 января 2024, 06:50

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