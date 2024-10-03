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Дочь

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Октябрь 2024
В Прикамье простятся с погибшим на СВО Максимом Пичкалевым
Прощание с мужчиной состоится 4 октября.
3 октября 2024, 03:23
Сентябрь 2024
Осталась дочь. В ходе СВО погиб уроженец Бардымского округа Альмир Шарипов
Мужчина погиб 10 сентября.
23 сентября 2024, 03:10
Март 2024
Пермская актриса Зоя Бербер снялась в продолжении сериала «Тетя Марта» на СТС
Первая серия второго сезона выходит на СТС 8 апреля в 19:30.
26 марта 2024, 10:04
Февраль 2024
В Прикамье полиция задержали посыльного телефонных мошенников
Пенсионерка перевела лжекурьеру 200 тыс. рублей.
28 февраля 2024, 07:43
Декабрь 2023
На СВО погиб 35-летний житель Перми. У него осталось жена и двое детей
11 декабря 2023, 13:21

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