properm.ru
ГлавноеВсе новости

Договор

Выбрать дату
Ноябрь
В декабре в Перми пройдет праздник кошек
21 ноября, 07:28
Октябрь
В Перми сносят очередной мини-рынок. Где и зачем?
24 октября, 11:59
Единственная база отдыха для маломобильных людей в Перми может закрыться
7 октября, 03:54
Сентябрь
Такси для детей появилось в Перми
30 сентября, 06:16
Август
Кровлю административного здания около набережной Перми восстановят за 35 миллионов
22 августа, 10:09
Июль
В Перми застроят жильем участок на месте знаменитого долгостроя «дом с Есениным»
25 июля, 05:15
Июнь
Бывшего ректора ПГГПУ Андрея Колесникова вновь обвинили в хищении средств вуза
18 июня, 05:24
Май
Власти объяснили гору мусора в парке аттракционов «Счастье есть»
29 мая, 11:35
Пермский театр «У Моста» покинул пожарную каланчу
7 мая, 14:25
Апрель
Фото. Райское место построят в Перми почти за три миллиона рублей
24 апреля, 12:09
В Перми за миллион рублей отремонтируют пересыльную тюрьму
12 апреля, 07:12
Девелопер «Альфа» готовится к заключению договора КРТ в Дзержинском районе Перми
На участке застройщик планирует возвести 74 тыс. кв. м жилья.
4 апреля, 05:36
Февраль
Прокуратура Перми подала в суд на муниципальный театр «У Моста»
21 февраля, 07:59

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика