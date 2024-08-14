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Доходы

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2024
Рубль дешевеет, а доллар и юань растут. Что ведет россиян в долговую яму?
14 августа, 11:29
Как скажется прогрессивная шкала НДФЛ на населении? Отвечает эксперт пермского вуза
13 июля, 13:44
В Пермском крае выросло количество миллиардеров
10 июня, 05:49
За первые четыре месяца 2024 года бюджет Пермского края ушел в дефицит
21 мая, 10:27
Санатории Прикамья за год заработали 4,3 миллиарда рублей
17 мая, 11:25
Каждый десятый житель Пермского края имеет доход ниже границы бедности
6 мая, 12:25
Обнародованы доходы руководителя Пермского университета
2 мая, 13:41
Стали известны доходы руководителей крупнейшего пермского вуза
30 апреля, 05:35
Прибыль предприятий Прикамья за год сократилась на 20%
5 марта, 14:49
Владимир Путин раздал россиянам триллионы рублей. Кто их получит
Льготы смогут получить многодетные семьи, молодые специалисты и участники СВО.
29 февраля, 11:58
Прокуратура пытается арестовать у чиновницы машину, купленную за неизвестные доходы
У сотрудницы нашелся премиум-автомобиль стоимостью 9 млн рублей.
8 февраля, 14:43
Номинальная начисленная заработная плата в Прикамье за год выросла на 15,3%
1 февраля, 14:18
2023
Стало известно, сколько лет должен откладывать пермяк, чтобы накопить миллион рублей
27 ноября 2023, 05:20
Пермский край оказался ниже Свердловской области в рейтинге по доходам населения
Пермяки в среднем в месяц получают около 40 тыс. рублей.
16 октября 2023, 05:29
Реальная зарплата в Пермском крае за год выросла на 14%. Кто получает больше всего
29 июня 2023, 13:04
Аналитики раскрыли, сколько жителей Пермского края находятся за чертой бедности
20 июня 2023, 03:01
Экс-ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников зарабатывал почти 316 тысяч рублей в месяц
Его коллеги из ПГГПУ и ПГИК имели более скромные доходы.
16 мая 2023, 11:18
Депутаты Заксобрания Прикамья не покажут свои доходы избирателям в этом году
Сведения будут обнародованы в «обобщённом виде», без персональных данных.
18 апреля 2023, 09:07
Доходы депутатов в Прикамье будут публиковаться без персоналий и подробностей
Часть депутатов и вовсе могут не декларировать доходы.
6 апреля 2023, 06:09
В Пермском крае в этом году три раза проиндексируют зарплату госслужащих
4 апреля 2023, 12:15

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