Долевое участие

Бороться с недобросовестными застройщиками станет еще труднее

С 1 сентября текущего года начал действовать ФЗ № 266-ФЗ, который вдвое уменьшил сумму неустойки, выплачиваемой застройщиком потребителю при нарушении условий ДДУ.