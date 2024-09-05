properm.ru
ГлавноеВсе новости

Долг

Выбрать дату
2024
Прокуратура вынудила пермского застройщика выплатить работникам долги по зарплате
5 сентября, 14:13
Мэрия Перми намерена взыскать с арендатора ТЦ «Пирамида» 8,4 млн рублей
Ранее власти Перми через суд расторгли договор аренды торгового центра с ООО «Кама-Урал».
25 марта, 04:50
У обанкротившегося экс-депутата Заксобрания Прикамья нашли парк судов
5 марта, 08:58
Дальнобойщик из Чернушки не смог выехать в Казахстан из-за долгов по алиментам
4 марта, 05:19
Пермячка задолжала по коммунальным платежам около 700 тысяч рублей
28 февраля, 06:29
В Перми ликвидирован холдинг «Экс Авто» из-за непогашенного долга в 1,2 млрд рублей
20 февраля, 05:28
Бывший депутат Пермской гордумы признан банкротом
16 февраля, 05:00
Судебные приставы Перми арестовали участок ТЦ Crystal Hall
Причиной исполнительного производства стал долг владельца участка в размере 42 тыс. рублей.
1 февраля, 05:29
Риелтора-алиментщика в Перми приставы задержали, представившись покупателями квартиры
23 января, 05:33
Задолженность предприятий Пермского края составила почти 2 триллиона рублей
12 января, 04:58
2023
Две жительницы Куединского района обокрали 83-летнего пенсионера
28 декабря 2023, 06:33
100 тысяч пермяков не смогут покинуть Россию на Новый год
11 декабря 2023, 06:45
Суд взыскал с пермской фармфирмы в пользу Сбербанка 181 млн рублей
20 ноября 2023, 04:45
Пермские дорожники остались без спецтехники из-за долгов
7 ноября 2023, 08:18
С начала года назойливых коллекторов в Прикамье оштрафовали на 8 миллионов рублей
22 сентября 2023, 07:18
Пермяк накопил задолженность по алиментам на сумму свыше 500 тысяч рублей
7 сентября 2023, 14:44
Банк из Москвы слишком настырно требовал долг от пермяка
25 апреля 2023, 07:16
Коллекторы из Санкт-Петербурга в соцсетях публиковали компромат на пермяка
В день должнику приходило по 26 сообщений с угрозами.
3 апреля 2023, 06:51
Пермячка выплатила почти 4,5 миллиона рублей долга, чтобы не лишиться BMW X3
Автомобиль был арестован приставами.
23 марта 2023, 06:13
Семейная пара из Добрянки задолжала 56 млн рублей и прятала имущество от приставов
16 марта 2023, 06:31

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика