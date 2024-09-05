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Долг по зарплате

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2024
Прокуратура вынудила пермского застройщика выплатить работникам долги по зарплате
Задолженность превысила 2,6 миллионов рублей.
5 сентября 2024, 14:13
2017
Судебные приставы арестовали имущество холдинга «АктивМедиа»
22 июня 2017, 06:03
2014
«Амкар» начал погашать долги перед тренерским штабом и футболистами
Полностью погасить задолженность по зарплатам гендиректор клуба пообещал в течение января 2015 году.
25 декабря 2014, 08:35
2013
Руководству «Пермской «ДПМК» грозит уголовная ответственность
Долг по зарплате перед сотрудниками компании вырос до 18,5 млн. рублей.
13 апреля 2013, 07:03

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