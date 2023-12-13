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Долгострой

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2023
Дольщикам ЖК «Столичный», которые обращались к Путину, могут выплатить компенсацию
Сроки сдачи объекта вновь сорваны.
13 декабря 2023, 02:39
Ждут квартиры 15 лет. Обманутые дольщики пермского долгостроя обратились к Путину
Долгострой планировалось сдать в феврале 2024 года, но подрядчик сорвал сроки.
12 декабря 2023, 09:29
Долгострой ЖК «Столичный» в Перми не успевают сдать из-за подрядчика
Строительство дома началось еще в 2010 году.
6 декабря 2023, 06:06
Новый собственник намерен сдать долгострой на Уинской, напротив ЖК «Грибоедовский»
Стройка прекратилась шесть лет назад.
14 ноября 2023, 07:41
В Перми на продажу за 65 миллионов рублей выставлен торговый центр-долгострой
Недострой расположен в Мотовилихинском районе города.
10 ноября 2023, 11:49
Есть угроза обрушения? В Перми накренился 16-этажный дом
7 ноября 2023, 03:59
В Перми накренилась многоэтажка на Ким, 14. Соседи опасаются ее обрушения
6 ноября 2023, 08:58
В районе «Ленты» на Парковом загорелся долгострой. ВИДЕО
Причины возгорания утеплителя сейчас устанавливаются.
29 сентября 2023, 09:12
2017
«Первый Пермский микрорайон» достроят на деньги ПАИЖК
После завершения строительства собственникам квартир хотят предложить льготную ипотеку.
23 марта 2017, 05:25
В 2017 году в Прикамье планируют сдать восемь долгостроев
Пять домов застройщики будут достраивать самостоятельно, три — через ЖСК.
20 января 2017, 04:12
2015
Спецпроект
«Плачу за себя и за того парня». Как закончить 15-летний долгострой на Островского, 30
В центре Перми 35 семей обманутых дольщиков живут в доме, который не введен в эксплуатацию.
2014
Возведение долгостроя на шоссе Космонавтов, 330в завершено
Разрешение на ввод в эксплуатацию здание получит в начале мая — обещает председатель ПАИЖК Дмитрий Малютин.
23 апреля 2014, 12:20
Спецпроект
8 лет долгостроя. Фоторепортаж с площадки на ул. Ушакова, 21
Смотрим, как сегодня выглядит самый массовый долгострой в Перми.

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