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Доллар

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2025
Что будет с рублем в январе 2025: прогнозы экспертов, курсы валют
4 января, 12:00
2024
Рубль дешевеет, а доллар и юань растут. Что ведет россиян в долговую яму?
14 августа 2024, 11:29
Доллар упадет до 50 рублей? Что происходит на рынке иностранной валюты
2 июля 2024, 08:53
Как изменится цена на иномарки после отмены торгов долларом и евро? Отвечают эксперты
17 июня 2024, 09:05
2016
Спецпроект
300% годовых! Сколько можно было заработать на падении рубля
За последний год с небольшим было три ярко выраженных фазы снижения российской валюты. Properm.ru узнал, каким мог бы быть навар, если бы мы точно знали когда нужно покупать и продавать евро с долларами.
Спецпроект
От 50 до 100. Финансисты дают прогнозы, сколько будет стоить доллар в 2016 году
Properm.ru собрал в одном месте различные прогнозы финансистов о том, каким будет курс доллара в 2016 году. Мнения разошлись.
2015
Спецпроект
Где-то просчитались. Смотрим какие прогнозы известных экономистов не сбылись
Как ошибались и попадали в точку в своих прогнозах о курсе доллара пермские финансисты, известные российские эксперты и, конечно, представители профильных ведомств — Минфина и Минэкономразвития.
Доллар близок к рекорду. Официальный курс второй раз поднялся выше 70 рублей
В августе 2015 года американская валюта пробивала исторический максимум — 70,75 рублей.
14 декабря 2015, 12:11
Приплыли. Официальный курс евро 74,5 рубля, доллара — 67 рублей
За день Центробанк повысил курс европейской валюты на 1,7 рублей, американской — на 1,2 рубля.
20 августа 2015, 11:57
Официальный курс доллара вырос на 2,12 рубля, евро — на 2,58 рублей
Американская валюта на 4 августа стоит 62,47 рубля, европейская — 68,58 рублей.
3 августа 2015, 11:33
Официальный курс евро вырос на 1,5 рубля, а доллара — на 74 копейки
Последний раз до таких значений курсы иностранных валют поднимались четыре месяца назад — в марте 2015 года.
28 июля 2015, 04:32
Прогноз от Улюкаева: доллар — не ниже 55 рублей, нефть — выше 60 долларов
Глава Минэкономразвития уверен, что курс близок к своим фундаментальным значениям, а нефтяной рынок нашел стабильность.
22 июня 2015, 03:51
На долларах США впервые появится изображение женщины
Выпуск новых банкнот будет приурочен к 100-летней годовщине принятия 19-й поправки к конституции США, дающей право женщинам голосовать.
18 июня 2015, 05:07
2014
Не верят в чудо: банки начали скупать пятизначные табло курса валют
Если доллар или евро вырастут до ста рублей, то придется массово менять таблички в уличных обменниках.
16 декабря 2014, 03:31
Сергей Алексашенко: Если ЦБ не пересмотрит подход к кредитованию банков, рубль продолжит падение
По мнению экономиста, если дешевые деньги будут продолжать выливаться на рынок, то рубль не ждет ничего хорошего.
12 ноября 2014, 11:36
No comments. Евро — 59,32, доллар — 47,88
За один день европейская валюта выросла в цене на 2,77, американская — на 2,69.
7 ноября 2014, 11:16
Евро дороже 55 рублей, доллар — выше 44. Почем валюта в пермских обменниках?
В некоторых банках можно найти курс продажи иностранной валюты дешевле.
30 октября 2014, 06:43
Рубль отреагировал на новые санкции: Курс доллара опять побил рекорд
Центробанк установил официальный курс американской валюты на уровне 37,65 рублей.
12 сентября 2014, 11:03
Новые санкции сделали свое дело: Евро с долларом снова подорожали
На 18 июля курс евро превысил 47 рублей, за доллар дают 34,8 рублей.
17 июля 2014, 11:07
Снова рекорды. Официальный курс евро уже 50,56, доллара — 36,49 рубля
Несмотря на все заявления ЦБ, несмотря на прогнозы аналитиков, доллар и евро продолжают расти и обновлять исторические максимумы.
13 марта 2014, 05:05

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