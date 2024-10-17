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Должники

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2024
Приставы объявили в розыск пермяка, задолжавшего миллион на содержание своих детей
17 октября, 07:07
Приставы рассказали о самых дорогих автомобилях, арестованных в Пермском крае
Количество арестованных автомобилей за год упало на 700 штук.
22 января, 05:21
2023
Банк наказали за психологическое давление на должницу из Перми
Был назначен штраф лишь в 90 тыс. рублей при возможном размере в 500 тыс.
18 сентября 2023, 06:04
Пермяки должны за услуги в сфере ЖКХ 5,4 миллиарда рублей
30 августа 2023, 15:52
Приставы нашли машину задолжавшей более полумиллиона пермячки по дорожным камерам
21 июня 2023, 08:45
Гремячинские коммунальщики отказались оплачивать более 4 миллионов рублей за газ
Лишь суд и вмешательство приставов позволило газовикам вернуть свои деньги.
27 марта 2023, 07:05
2015
Банк «Уралсиб» требует признать банкротом владельца «ЭКС Авто» Алексея Ярушина
Банк решил воспользоваться вступлением в силу нового закона о банкротстве физических лиц и обратился в Арбитражный суд Пермского края.
19 октября 2015, 04:53

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