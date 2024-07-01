Спецпроект

«Нам говорят «Если не уберетесь со своими гаражами, мы их выкинем»

Около 35 гаражей в микрорайоне «Липовая гора» пойдут под снос. Затраты на демонтаж сооружений администрация Свердловского района возложила на собственников. На месте гаражей появится платная автостоянка.