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Дома

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2024
Жителям Оренбургской области, чьи дома уничтожил паводок, отказывают в компенсации
Пострадавшие от паводка в Оренбурге атаковали прокуратуру жалобами на действия региональных чиновников.
1 июля 2024, 09:42
В Перми в отношении двух домов с 31 мая введен режим повышенной готовности
Здания признаны непригодными для проживания в 2018 и в 2017 годах.
4 июня 2024, 05:30
Пермь вошла в топ-3 городов-миллионников по объёму домов площадью до 60 кв. м
Большая доля предложений на российском рынке недвижимости приходится на частные дома.
24 мая 2024, 05:48
Пермские орнитологи рассказали, из-за чего воробьев в Прикамье становится меньше
Ученые Пермского края приняли участие во всероссийской переписи воробьев.
11 марта 2024, 12:26
2013
Спецпроект
«Нам говорят «Если не уберетесь со своими гаражами, мы их выкинем»
Около 35 гаражей в микрорайоне «Липовая гора» пойдут под снос. Затраты на демонтаж сооружений администрация Свердловского района возложила на собственников. На месте гаражей появится платная автостоянка.
2012
В Пермском крае продолжают капитально ремонтировать многоквартирные дома
В 2012 году регион получил на это из федерального Фонда ЖКХ 397 миллионов рублей.
24 ноября 2012, 09:25
2011
Жителей «зараженных» домов в Березниках будут вновь переселять
Причины превышения в домах формальдегида устанавливаются, однако глава города уже предупреждает жителей о возможном переселении.
15 августа 2011, 11:57
Роспотребнадзор обнаружил в новых домах превышение формальдегида
Жилье в Березниках с зараженным воздухом планировали предоставить стоящим на очереди, в том числе детям-сиротам.
12 августа 2011, 12:15
Пермские ЖКХ активно готовятся к зиме
На данный момент три района уже перевыполнили план подготовки к холодам.
28 июля 2011, 09:44
2010
Готовность домов к приему теплоносителя составляет около 60 %
Управляющие компании опровергают информацию о срыве сроков подготовки к отопительному сезону
4 августа 2010, 11:10
Строительство домов для погорельцев выходит в онлайн
Премьер пообещал установить на всех значимых площадках камеры круглосуточного видеонаблюдения.
4 августа 2010, 05:22

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