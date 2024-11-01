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Домашние животные

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Ноябрь
Бенгальский кот Лео умер в пермском приюте после борьбы с тяжелыми болезнями
1 ноября, 08:30
Октябрь
Худеющий пермский кот Крошик экстренно госпитализирован в ветклинику
26 октября, 12:38
Выгуливать собак или стать сотрудником. Пермский «Островок надежды» просит о помощи
25 октября, 16:08
Ездить из Перми в Санкт-Петербург теперь можно будет чаще
21 октября, 12:42
Пермский толстый кот Крошик за семь недель похудел почти на 3 кг
21 октября, 03:35
Видео. Специалисты рассказали, как проходит день кота Крошика в реабилитационном центре
16 октября, 07:56
В студгородке Пермского Политеха потерялся кот Пыжик
15 октября, 10:48
Шок! Козы эмигрируют: 247 животных из Прикамья переезжают за границу!
14 октября, 13:38
Видео. Толстый кот Крошик совершил свой первый прыжок в пермском реабилитационном центре
8 октября, 07:40
Сентябрь
Эксперты объяснили, почему толстый кот Крошик из Перми стал всемирно известным
28 сентября, 03:06
Пермский толстый кот Крошик похудел на два килограмма за месяц
26 сентября, 04:53
«Царский трон для мировой звезды». Для пермского кота Крошика нашли огромный лоток
25 сентября, 04:57
В сети появилось видео утренних ритуалов пермского кота Крошика
18 сентября, 05:52
В Перми 17-килограммовый кот Крошик стал сбрасывать вес
14 сентября, 05:21
Видео. Минутка умиления: «трамвайным котикам» из депо Балатово ищут новых хозяев
13 сентября, 10:29
Устроил погром. Пермский толстый кот Крошик попытался сбежать от врачей
12 сентября, 11:12
Выставка питомцев, экомаркет и конкурс пирога. В Перми состоится «ЭкоКотофест»
12 сентября, 05:41
С домашними животными и для всех пермяков. В ПГНИУ пройдет «Кампус фест»
10 сентября, 10:31
Видео. Пермский 17-килограммовый кот Крошик начал худеть
6 сентября, 06:05
Видео. Ушел из жизни хозяин знаменитого NONONONO Cat из Перми
3 сентября, 10:12

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