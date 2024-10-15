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Домашний арест

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2024
Уроженку Перми отправили под домашний арест за попытку повесить флаг РФ в Одессе
15 октября 2024, 10:51
Бывшего директора пермской УК отправили под домашний арест в особняк
Людмила Осинцева обвиняется в получении взятки в размере 6,8 млн рублей.
27 июня 2024, 08:59
После публикации Properm.ru Игорь Сапко поможет арестованному директору клуба
Директора клуба в поселке Юго-Камский обвинили в хищении татами для единоборств и отправили под домашний арест.
17 апреля 2024, 07:48
Пермский суд отказал виновнику смертельного ДТП у ЦУМа в домашнем аресте
Богдан Сулига пробудет в СИЗО до 1 мая.
13 марта 2024, 12:38
2014
В Перми женщина, пойманная пьяной за рулем, ударила полицейского кулаком в лицо
Нарушительницу посадили под домашний арест.
27 мая 2014, 04:21

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