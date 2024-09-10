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Донецкая Народная Республика

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2024
В ходе СВО погиб Василий Ярофеев из Добрянки
10 сентября, 02:52
Депутата гордумы Плотникова хотят сделать почетным гражданином Перми
22 мая, 06:33
Власти Чердынского района рассказали о гибели своего земляка
10 апреля, 10:02
2023
В Донецке при трехкратном обстреле пострадали 25 человек, шесть — погибли
Сейчас местные власти ликвидируют последствия обстрелов.
8 ноября 2023, 07:40
2022
Пермский край готов принять жителей Донецкой и Луганской народных республик
Готовность принять беженцев из Донбасса заявили в 26 регионах России, в том числе, в Прикамье.
20 февраля 2022, 10:18

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