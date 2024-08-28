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Донорство

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В Перми молодой маме двойни срочно нужны доноры
28 августа, 05:30
В Прикамье не хватает донорской крови двух групп
21 августа, 04:28
В Перми пройдут мероприятия ко всемирному Дню донора крови
Для пермяков пройдут лекции и интерактивные мероприятия
10 июня, 04:47
Кровь для пострадавших в результате теракта сдали более 5 тысяч доноров
24 марта, 10:12
За год 800 жителей Пермского края попали в список доноров костного мозга
Пермяки могут спасти жизнь пациентов с раком крови.
16 февраля, 06:50
2022
ГИБДД просит пермяков сдать кровь ко Дню памяти жертв ДТП
Стать донором можно в любое удобное рабочее время.
18 ноября 2022, 05:37
Пермская краевая станция переливания крови заявила о нехватке крови двух групп. Как помочь
Можно записаться на донацию или прийти без предварительной записи в указанные часы, но тогда придется больше времени провести в очереди.
13 октября 2022, 04:58

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