properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Донос

Выбрать дату
Февраль
Соликамец ложно обвинил супругу в краже денег
4 февраля, 15:07
Май 2024
Жительница Прикамья сообщила в полицию об избиении, которого не было
Суд ее признал виновной в ложном доносе.
22 мая 2024, 13:29
Апрель 2024
Пермяк упал на нож, но обвинил в нападении возлюбленную
26 апреля 2024, 06:01
Март 2024
Жительница Юсьвы ложно обвинила знакомого в грабеже
27 марта 2024, 09:38
Февраль 2024
Детям в Пермском крае не будут платить за доносы на пьяных водителей
Вознаграждение могут получить только совершеннолетние граждане России.
14 февраля 2024, 07:22

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика