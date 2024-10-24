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Дороги

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Октябрь
В рамках реконструкции улицы Мира построят велодорожку шириной в два метра
24 октября, 09:10
Сентябрь
В Перми продлили до середины октября перекрытие одной из улиц
Здесь ведутся работы по строительству тепловой сети.
19 сентября, 06:11
Август
Видео. Жители деревни Березники требуют привести в порядок единственную к ним дорогу
23 августа, 12:36
Две трети дорог Пермского края соответствуют стандартам
12 августа, 12:28
Власти Перми потратят 18,5 миллионов на облагораживание 29 скверов
Подрядчик заменит урны и скамейки по всему городу.
5 августа, 10:25
Июль
Власти Перми прорабатывают вопрос финансирования расширения улицы Плеханова
31 июля, 09:31
Прикамье 26 и 27 июля накроют мощные ливни
26 июля, 07:33
В Перми застроят жильем участок на месте знаменитого долгостроя «дом с Есениным»
25 июля, 05:15
В Перми нашли подрядчика по продлению улицы Углеуральской
25 июля, 03:50
На благоустройство жилой застройки Перми потратят 97 миллионов
24 июля, 07:56
Власти Перми увеличили штрафы за некачественную уборку улиц
24 июля, 02:52
Реконструкцию пермского аэропорта «Большое Савино» выполнят раньше срока
12 июля, 02:48
Стало известно, когда в Пермском крае возобновят работы на старом мосту через Чусовую
10 июля, 02:51
Фото. В Прикамье из-за плохой дороги снова застряла скорая на пути к пациенту
2 июля, 09:01
Июнь
Капитальный ремонт дороги до деревни Совы в Прикамье обойдется в 200 миллионов
Местные жители говорят о плохом состоянии дороги до населенного пункта.
25 июня, 11:25
Госэкспертиза одобрила проект строительства объездной дороги в Губахе
10 июня, 06:03
Май
В одном из муниципалитетов Прикамья не поставлены на кадастровый учет 140 км дорог
21 мая, 13:33
Власти Прикамья изымут 14 земельных участков для строительства промузла «Осенцы»
17 мая, 09:00
Власти Перми за 91 миллион рублей ищут проектировщика развязки у Центрального рынка
8 мая, 15:15
На трассе Пермь — Екатеринбург ограничили движение из-за мощного снегопада
4 мая, 05:15

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