Дорожная карта России

Шоу-проект "Дорожная карта" - это особенный эксперимент в транспортной жизни
городов России, который мы решили провести в ряде регионов. Ведущие проекта
узнают у местных жителей сделали ли новые мосты, путепроводы и трассы,
построенные по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" их жизнь проще и
комфортнее.
Для этого наши эксперты: автоблогер с 10-летним водительским стажем Артем
Коротанов и социолог Дарья Килина вместе с жителями попробуют испытать
транспортные объекты на прочность, городские маршруты – на проходимость, и
проверить уровень кортизола у автомобилистов, проводивших десятки минут в
пробках.
Каждый из испытуемых транспортных объектов появился в последнее
десятилетие и должен был разгрузить городской трафик, но стало ли это
спасением для жителей? Проверим и откроем «Дорожную карту».
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