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Дорожно-транспортное происшествие

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Октябрь
В Березниках пьяный водитель на Datsun протаранил четыре автомобиля на парковке
12 октября, 16:59
Июль
В Куединском районе Прикамья в ДТП погиб водитель и пострадал пассажир легковушки
6 июля 2024 года около 13.00 по автодороге Урада-Ошья-Пантелеевка двигался автомобиль «ВАЗ 2121» под управлением мужчины 1994 года рождения.
7 июля, 08:21
Февраль
Полицией Перми задержаны подозреваемые в похищении 2 млн рублей у пенсионеров
29 февраля, 08:06

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