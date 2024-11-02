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Дорожное движение

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Ноябрь
В ноябрьские праздники в Перми перекроют движение на одной улице
1 ноября, 12:45
Октябрь
Карта. В Перми на две недели перекроют движение по улице Пушкина
18 октября, 15:44
Утром 14 октября Прикамье накроют туман и изморозь
13 октября, 08:46
В Перми ограничат движение транспорта возле микрорайона Ива
2 октября, 02:52
Сентябрь
Пермский край накроет сильный туман
19 сентября, 08:17
МЧС Прикамья предупреждает о сильном тумане 18 сентября
17 сентября, 10:48
Август
Прикамье 28 августа окатят сильный ливень и крупный град
28 августа, 05:31
В Перми изменится движение на пересечении улиц Уинской и Грибоедова
26 августа, 10:34
В Перми на одну ночь ограничат движение на перекрестке улиц Уинской и Юрша
22 августа, 07:46
МЧС предупреждает пермяков о сильном тумане
19 августа, 10:15
В Перми на улице Дзержинского на четыре дня перекроют движение транспорта
19 августа, 09:00
Июль
Пермский край накроют туманы, ливни и грозы
23 июля, 10:43
С начала года пермяков оштрафовали на 69 миллионов за неоплаченную парковку
18 июля, 11:03
За год количество особо тяжких преступлений в Прикамье снизилась на 3%
17 июля, 05:16
Июнь
В Прикамье 29 июня прогнозируются сильные порывы ветра
28 июня, 10:17
В эти выходные ГИБДД снова усилит контроль за дорожным движением в Перми
28 июня, 06:28
В Пермский край 22 июня нагрянут сильные ливни и туманы
21 июня, 09:04
В Перми 15 и 16 июня усилится контроль за транспортным движением
15 июня, 06:30
В Перми в праздничные дни вводятся ограничения для транспорта
10 июня, 13:08
В Перми на улице Карпинского разрешили поворот из средней полосы. Схема
Решение, считают авторы, поможет исключить заторы.
10 июня, 12:18

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